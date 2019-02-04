بالصور.. جمعية "أسنان بدر" الأكثر نشاطًا على مستوى الجامعات

كتبت- داليا شبل:

فازت الجمعية العلمية لطب الأسنانEADS، التابعة لجامعة بدر بالمركز الأول على مستوى جميع جمعيات طب الاسنان بالجامعات الحكومية والخاصة، باعتبارها الجمعية الأكثر نشاطًا وتفاعلًا تلاها في الترتيب الجمعيات في كليات طب الأسنان بجامعات الأزهر والعلوم والتكنولوجيا وكفر الشيخ والمنصورة وجامعة النهضة .

وحسب بيان الجامعة، جرى إعلان النتائج خلال حفل اتحاد الجمعيات العلمية لطب الأسنان مصر، بمناسبه مرور 5 سنوات على إنشائه، والذي أقيم في كليه طب الأسنان بجامعه بدر، تحت رعاية الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر والدكتور محمد شرين عميد كليه طب الاسنان بجامعه بدر.

وأوضحت الجامعة، أنه شارك في الحضور الدكتورة نهاوند ثابت ممثل الاتحاد العالمي للجمعيات العلمية لطب الأسنان عن مصر والمشرف العام علي اتحاد الجمعيات العلمية لطب الأسنان مصر، والدكتورة هبة السبع وكيل كليه طب الأسنان بجامعة بدر، وناجي عبد العزيز مدير عام الأنشطة، وممثلون عن 13 جمعية من جمعيات EADS على مستوى الجامعات المصرية.