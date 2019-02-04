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    "الصحفيين": اعتماد الميزانية والتقرير الختامي خلال اجتماع المجلس المقبل

    12:36 م الإثنين 04 فبراير 2019
    "الصحفيين": اعتماد الميزانية والتقرير الختامي خلال اجتماع المجلس المقبل

    نقابة الصحفيين

    كتب- مصطفى علي:

    قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن هناك اجتماعا آخر لمجلس النقابة لمناقشة الميزانية وتقرير مجلس النقابة المقرر عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده .

    وأضاف حاتم زكريا، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه يجرى عقد الاجتماع خلال الأيام القادمة؛ لاعتماد الميزانية وتقرير مجلس النقابة .

    وأشار إلى أن اجتماع أمس ناقش الترتيبات اللازمة للانتخابات المقرر إجراؤها أول مارس وتقرر فتح باب الترشح ١٠فبراير.

    نقابة الصحفيين حاتم زكريا مجلس النقابة

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