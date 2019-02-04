"الصحفيين": اعتماد الميزانية والتقرير الختامي خلال اجتماع المجلس المقبل

كتب- مصطفى علي:

قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن هناك اجتماعا آخر لمجلس النقابة لمناقشة الميزانية وتقرير مجلس النقابة المقرر عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده .

وأضاف حاتم زكريا، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه يجرى عقد الاجتماع خلال الأيام القادمة؛ لاعتماد الميزانية وتقرير مجلس النقابة .

وأشار إلى أن اجتماع أمس ناقش الترتيبات اللازمة للانتخابات المقرر إجراؤها أول مارس وتقرر فتح باب الترشح ١٠فبراير.