"الصحفيين": اعتماد الميزانية والتقرير الختامي خلال اجتماع المجلس المقبل
كتب- مصطفى علي:
قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن هناك اجتماعا آخر لمجلس النقابة لمناقشة الميزانية وتقرير مجلس النقابة المقرر عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده .
وأضاف حاتم زكريا، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه يجرى عقد الاجتماع خلال الأيام القادمة؛ لاعتماد الميزانية وتقرير مجلس النقابة .
وأشار إلى أن اجتماع أمس ناقش الترتيبات اللازمة للانتخابات المقرر إجراؤها أول مارس وتقرر فتح باب الترشح ١٠فبراير.
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