غدًا..حاكم الشارقة يزور مركز تدريب الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

تستقبل نقابة الصحفيين غدًا، الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، خلال زيارته وتفقده مركز التدريب الصحفي الذي جرى إنشاؤه بدعم منه .

وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن زيارة الشيخ سلطان القاسمي، إن مركز التدريب الصحفي، جرى إنشاؤه من خلال المنحة التي قدمها للنقابة.

وكان الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، افتتح أكبر مركز لتدريب الصحفيين في الشرق الأوسط، بحضور وزير الشباب والرياضة .

ويحتوي مركز التدريب على جميع الإمكانيات من صالة تحرير، واستوديو للإذاعة والتلفزيون، وقاعات لـ"السوشيال ميديا"، وغيرها ، ويحوي ١٥ قاعة، بخلاف الغرف المخصصة للإدارة وصالات الاستقبال، والخدمات، وتم تخصيص قاعة لتكون بمثابة متحف للصحافة المصرية، و١٤ قاعة تدريب متنوعة التخصصات.