"إسكان النواب" توافق على قرض بـ٢١٣ مليون يورو لمصرف كتشنر

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب علاء والي، رئيس اللجنة، على اتفاقية قرض بقيمة 213 مليون يورو بشأن مشروع مصرف كيتشنر.

ووفقا لما جاء في قرار رئيس جمهورية رقم (24) لسنة 2019، بشأن اتفاق حكومتي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاها يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته (213 مليون و900 ألف يورو)، والموقع في لوكسمبورج فى شهر اكتوبر الماضي.

يذكر أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس، على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ (300 مليون دولار أمريكي) والموقع في بالي بإندونيسيا.