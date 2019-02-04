"التعليم العالي" تعلن مسابقة لدعم ابتكارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات

كتبت- داليا شبل:

ينظم المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمجلس القومي لذوي الإعاقة مسابقة قومية لدعم الابتكارات لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 مارس 2019.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن المسابقة تقديم الطلاب لابتكارات واختراعات ومشروعات تخرج في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات المختلفة مثل الهندسة الطبية وغيرها، على أن تسهم الأعمال المقدمة في حل مشكلة من مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة.

وقالت الوزارة: "تشترط المسابقة أن تكون فكرة المشروع الابتكاري جديدة ومبتكرة، وأن تراعى معايير التفكير العلمي في الفكرة التي سيتم تقديمها، وأن تكون الفكرة تنافسية وقابلة للتسويق، كما تشترط كذلك وجود نموذج أولى أو مجسم يوضح الفكرة مع الاعتماد في تنفيذه على المكونات المحلية في معظمها، كذا الأفكار التي تقدم إضافة جديدة أو تطوير مكون موجود بالفعل في صناعة معينة".

ومن جانبه أشار الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن المسابقة لطلاب الجامعات في السنة النهائية؛ بهدف إعداد مشروعات تخرج في هذا المجال، وكذلك لطلاب السنوات الدراسية ما قبل النهائية، ويتم التقديم للمسابقة إلكترونيا من خلال الرابط www.asrt.sci.eg .