اليوم.. وزيرة الهجرة تلتقي ولي عهد أبوظبي بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

كتب- أسامة عبدالكريم:

تلتقي السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبى، في حضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بالقصر الرئاسي في الإمارات.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، يأتي تنظيم هذا اللقاء بالتزامن مع مشاركة وزيرة الهجرة في فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن امتنانها لحضور اللقاء المهم الذي يجمع بين ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث من المؤكد أن يبعث هذا اللقاء برسالات عدة أهمها الوقوف جميعا جنبا إلى جنب للتصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم في إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش المنشود.

ويتضمن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية العديد من الجلسات العلمية وورش العمل التي تناقش عدة محاور، حيث كان اليوم الأول تحت عنوان منطلقات الأخوة الإنسانية، الداعية إلى إرساء ثقافة السلم، وترسيخ مفهوم المواطنة، ومواجهة التطرف الديني من منطلقات واقعية لتحقيق الأخوة الإنسانية المنشودة.

كما يتطرق المؤتمر في يومه الثاني إلى محور إعلاء مسؤولية حكماء الشرق والغرب في تحقيق السلام العالمي المبني على أسس الأخوة الإنسانية، والتركيز على الدور الكبير المنوط بالمنظمات الدولية والإنسانية في تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وسيناقش في يومه الأخير التحديات والفرص التي تواجه الأخوة الإنسانية ودعم المبادرات الداعية لإرساء ثقافة التآخي في مختلف المجتمعات الإنسان.