محافظ القاهرة يلغي قرار تخصيص قطعة أرض لمدرسة قيادة سيارات

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار محافظ القاهرة خالد عبدالعال، بإلغاء قرار محافظ القاهرة السابق رقم 1218 لسنة 2012 والصادر في 29 يناير 2012، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 3709 أمتار لصالح مدرسة قيادة السيارات التابعة للمحافظة كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة.

وشمل القرار على تحفظ حي حي الزاوية الحمراء على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أي تعد لحين التعامل عليها بمعرفة الملاك.​