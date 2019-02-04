أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

محافظ القاهرة يلغي قرار تخصيص قطعة أرض لمدرسة قيادة سيارات

10:50 ص الإثنين 04 فبراير 2019
محافظ القاهرة يلغي قرار تخصيص قطعة أرض لمدرسة قيادة سيارات

تخصيص قطعة أرض بمساحة لصالح مدرسة قيادة السيارات

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار محافظ القاهرة خالد عبدالعال، بإلغاء قرار محافظ القاهرة السابق رقم 1218 لسنة 2012 والصادر في 29 يناير 2012، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 3709 أمتار لصالح مدرسة قيادة السيارات التابعة للمحافظة كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة.

وشمل القرار على تحفظ حي حي الزاوية الحمراء على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أي تعد لحين التعامل عليها بمعرفة الملاك.​

D7CF8098-EAF7-457F-BB8C-08C8BF93D08D

الجريدة الرسمية خالد عبدالعال مدرسة قيادة السيارات

الخبر التالى:

بـ12 مليون استرليني.. إطلاق "الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجًا"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان