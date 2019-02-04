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"الإسكان": انتهاء تطوير 44 عمارة منخفضة التكاليف ببني سويف الجديدة

10:48 ص الإثنين 04 فبراير 2019
"الإسكان": انتهاء تطوير 44 عمارة منخفضة التكاليف ببني سويف الجديدة

مدينة بني سويف الجديدة (1)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 44 عمارة منخفضة التكاليف (تم تنفيذها منذ عام 1995)، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة 14 عمارة أخرى، مؤكدًا أن تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات منخفضة التكاليف، يأتى فى إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق، لتشجيع المواطنين على الإقامة بها.

وأضاف محمود، في بيان له اليوم، شملت أعمال رفع الكفاءة دهانات الواجهات الخارجية والشبابيك الخارجية، تركيب درج وترابيع رخام للمداخل، بردورات وتنسيق موقع حول العمارات، تأهيل وصلات الصرف والمياه الخارجية للعمارت.

مدينة بني سويف الجديدة أشرف فتحي محمود وحدات سكنية

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