مدير المتحف الآتوني: 250 مليون جنيه تكلفة خطة التطوير والافتتاح 2020

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف الآتوني بالمنيا، إن المتحف يحتاج إلى 250 مليون جنيه للانتهاء من أعمال مشروع التطوير الجارية، لافتا إلى أن وزارة الآثار تحاول جاهدة استمرار العمل دون توقف في المتحف ومحاولة الانتهاء من العمل في أقرب وقت ممكن.

وأضاف حميدة، لمصراوي، اليوم، أن المتحف يلقي الضوء بشكل آخر على تاريخ محافظة المنيا، ويحظى بضم بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة والتي سيكون لها نصيب في العرض المتحفي بالمتحف، بجانب عرض آثار تاريخ العمارنة.

وكشف حميدة، عن استراتيجية العمل بالمتحف خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تضم 3 محاور أولها: اختيار وتدريب العاملين بالمتحف ليكونوا مؤهلين للعمل في مثل هذا الصرح العملاق، ثانيا: محاولة عمل برامج للتواصل المجتمعي سواء مع مؤسسسات المجتمع المدني أو المدارس أو الجامعات وعمل أنشطة وفعاليات مع تلك المؤسسات بهدف نشر الوعي الثقافي والتعريف بقيمة التراث والآثار والحضارة المصرية ويمكن متابعة أنشطة المتحف من خلال الصفحة الرسمية لمتحف إخناتون، بينما يتضمن المحور الثالث: تشكيل لجان لاختيار القطع الأثرية التي سوف تدخل ضمن العرض المتحفي بالمتحف وهذه اللجان تؤدي عملها من خلال الآثاريين العاملين بالمتحف.

وتابع: "المتحف الآتوني سيكون له دور بارز في عودة السياحة للمنيا باعتباره أحد ركائز التنمية داخل المحافظة، موضحا أن المنيا من المحافظات التي تذخر بالآثار من كافة العصور التاريخية فهي بمثابة متحف مفتوح يحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور".

ونوه إلى أن أعمال المتحف توقفت منذ عام 2011 بعد ثورة يناير حتى تم رصد مبلغ 40 مليون جنيه في عام 2015 للبدء في استكمال الأعمال، وبدأت الأعمال بالتشطيبات الدخلية منذ عام 2016 ولكن المتحف يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة وتحاول وزارة الآثار تدبير تلك الاعتمادات في حدود إمكانياتها المتاحة، لافتا إلى أن أعمال التطوير تسير في مرحلتها الثالثة وعقب الانتهاء منها ويجرى العمل في المرحلة الرابعة والأخيرة والتي تتضمن سيناريو العرض المتحفي والمنظومة الالكترونية والأمنية للمتحف، ونأمل افتتاح المتحف قبل نهاية عام 2020 أو بداية 2021.