وفد ياباني يزور المتحف المصري الكبير

كتب- يوسف عفيفي:

زار كينتارو سونورا، مستشار رئيس الوزراء الياباني، على رأس وفد رفيع المستوى، وماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، اليوم الاثنين المتحف المصري الكبير.

وقالت وزارة الآثار، في بيان اليوم، إن الدكتور طارق توفيق مدير عام شؤون الآثار والترميم بالمتحف المصري الكبير كان في استقبالهم، واصطحبهم في جولة داخل المتحف.

وأوضح توفيق، أن الزيارة تضمنت جولة داخل معامل الترميم بالمتحف منها معمل ترميم الأخشاب حيث توجد مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، وكذلك معمل ترميم القطع الثقيلة حيث تضم القطع الضخمة التي ستعرض على الدرج العظيم للترميم مثل تمثال الملك امنحتب والملك منكاورع، كما تضمنت الزيارة أيضا تمثال الملك رمسيس الثاني.

وأضاف توفيق، أن سونورا أبدى سعادته الشديدة بهذا المشروع الضخم واستخدام أحدث التقنيات والمعدات لأعمال ترميم الآثار، وما آلت إليه الأعمال في المشروع.