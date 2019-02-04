"البيئة" تشارك في "إجازة سعيدة" بدار الأوبرا لنشر الوعي

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية "وحدة الركن الأخضر"، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في مهرجان "إجازة سعيدة" والمقام بدار الأوبرا المصرية خلال إجازة نصف العام؛ في إطار حرص الوزارة على استغلال الإجازة الصيفية لنشر ورفع الوعي البيئي للأطفال المترددين على المهرجان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه جرى خلال المهرجان تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية للأطفال عن كيفية استخدام المخلفات المنزلية مثل الورق والكرتون وإعادة تدويرها لإنتاج أعمال فنية جمالية، ولاقى المهرجان قبولا رائعا لدى الاطفال وأولياء الأمور .

وحسب بيان، اليوم الاثنين، شارك فريق التوعية بوحدة الركن الأخضر من خلال شخصية بذرة في التوعية البيئية للأطفال بحديقة الحيوان والأهرامات عن البيئة وكيفية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة، كما تم المشاركة في حملة التشجير مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الوعي البيئي بالمعصرة.