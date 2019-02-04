نشاط الرئيس السيسي وتعديل الدستور.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات التي شغلت الرأي العام، جاء في مقدمتها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعوة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس أمس لنظر الطلب المقدم بشأن تعديل بعض مواد الدستور.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إليها، في ضوء ما تتمتع به من مزايا عديدة، خلال استقباله أمس بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير يوليوس جيورج لوي، سفير ألمانيا في القاهرة، كما أبرزت تأكيده أن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على بلاده وتنميتها خير ضمانة لجذب الاستثمار.

ونقلت الصحف تصريحًا للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، أعرب عن تقدير بلاده علاقات التعاون المتميزة مع مصر، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، فضلًا عما تتمتع به من مكانة متميزة، وثقل إقليمي كبير، يسهمان في استقرار المنطقة وتنميتها.

واهتمت الصحف بدعوة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس أمس، لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.

وأوضح عبدالعال أن اجتماع اللجنة العامة سيقتصر على أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، وأنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التى من المقرر أن تناقش التعديل لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.

فيما أبرزت الأهرام تأكيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المشروعات القومية ساعدت في خفض معدل البطالة إلى نسبة 10% حاليًا، بعد أن وصلت إلى 15% في 2013.