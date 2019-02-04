حدث ليلًا| جمال مبارك يظهر مجددا.. وتفاصيل تعديل 12 مادة في الدستور

القاهرة - (مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- تفاصيل لقاء السيسي ومدير عام وكالة الطاقة الذرية



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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- نص كامل| ننشر مذكرة تعديلات الدستور المُقدمة للبرلمان



حصل "مصراوي"، على نسخة نهائية من مقترح التعديلات الدستورية والذي ضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، بعدما تقدم به رئيس ائتلاف "دعم مصر" لرئيس مجلس النواب.

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- "يفوق قدرة الدولة".. وزير التعليم معلقًا على طلب زيادة رواتب المعلمين



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، لكن قضية راتبه تخص الجهاز الإداري للدولة بالكامل، ويحكمه قوانين أقرها مجلس النواب وليس في إمكانية الوزارة تغييرها.

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- بالصور| في حضور عمرو موسى.. المعهد السويدي يودع الإسكندرية



نظم المعهد السويدي بالإسكندرية، مساء أمس الأحد، "حفل إغلاق"، بحضور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق، وعمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في السفارة السويدية.

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- سياسيون وشخصيات عامة ووزراء في عزاء شقيق أحمد شفيق (صور)



شارك عدد من السياسيين والوزراء والشخصيات العامة في عزاء شقيق الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع.

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- مواطنون يستقبلون جمال مبارك بـ"السيلفي" في عزاء شقيق أحمد شفيق



حرص جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على تقديم واجب العزاء في عزاء شقيق الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع.

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- بالفيديو.. شيخ الأزهر يستقبل بابا الفاتيكان في أبو ظبي



استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، فور وصوله مطار أبو ظبي، في زيارة تاريخية، تستمر ثلاثة أيام، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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- وزير الاقتصاد الألماني يعلن رغبته في توسيع نطاق تعاون بلاده مع مصر



أعلن بيتر التماير، وزير الاقتصاد الألماني، رغبته في توسيع نطاق تعاون بلاده مع مصر، معربًا عن اعتقاده بأن القاهرة حققت تقدمًا على الرغم من المشاكلات التي تمر بها.

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- وزيرة الهجرة: 23 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج



أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أننا نعيش في أبهى صور التفاعل والتقارب بين المصريين في الخارج ودولتهم، قائلةً: المصري في الخارج أصبح واعيًا تمامًا لما يمر به الوطن من حالة تستعدي الوقوف بجواره.

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- الجيش العراقي يدمر وكرين إرهابيين لـ"داعش" في صلاح الدين



أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس الأحد، تدمير وكرين لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة صلاح الدين.

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- ترامب: وجودنا في العراق مهم لمراقبة إيران



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أهمية الإبقاء على قاعدة أمريكية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.

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- ترامب: أخطأنا بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل في عهد صدام



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أجهزة استخبارات بلاده أخطأت عندما خلصت لنتائج مفادها امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، خلال حكم صدام حسين.

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- استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراح خطيرة أصيب بها شمال غزة



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب أحمد غازي عباس أبو جبل، 30 عامًا، متأثرًا بجراح خطيرة أصيب بها الثلاثاء الماضي، شمال قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

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- رئيس فنزويلا يحذر من اندلاع حرب أهلية



ألمح مادورو إلى احتمال اندلاع حرب أهلية في تصريحات لوسائل الإعلام.

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