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اليوم.. حاكم الشارقة يزور جامعة القاهرة

02:54 ص الإثنين 04 فبراير 2019
اليوم.. حاكم الشارقة يزور جامعة القاهرة

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

كتب- محمد قاسم:

تستقبل جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، ويستقبله الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بحضور العمداء.

ومن المقرر أن يقوم السلطان القاسمي، بزيارة كلية الزراعة في اليوم نفسه، التي تخرج فيها.

ووصل القاسمي، حاكم الشارقة إلى مطار القاهرة الدولي الخميس الماضي، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يجري خلالها عدة لقاءات مع عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أول أمس السبت، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة.​

جامعة القاهرة سلطان بن محمد القاسمي الإمارات محمد عثمان الخشت كلية الزراعة

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