غرامة وعقوبات تصل للحبس.. تفاصيل قانون المرور الجديد قبل إقراره

كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المرور الجديد قريبًا، وتضمن اجتماع اللجنة أمس الأحد، مراجعة ما تم مناقشته من قبل من خلال اللجان المشتركة، مشيرًا إلى أن القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، على أن يتم العمل به بعد عامين أو ثلاثة.

وأضاف دسوقي، في بيان، أمس الأحد، أن قانون المرور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات الحازمة على سائقي النقل الثقيل كمراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق.

وتابع عضو لجنة النقل: "القانون ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع الرباعي، وجميع المركبات التي تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأوتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، لحماية السيارة من السرقات وتتبعها".

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، أن القانون يتضمن مجموعة من المواد الرادعة التي تنقسم لمجموعة من الشرائح قد تؤدي في بعض الحالات إلى الحبس كما يتم من خلالها وضع عقوبة مالية.

وأكد أن قانون المرور الجديد يتضمن وضع ضوابط لترخيص الـ"توك توك" أولها منع قيادته لمن هم أقل من 18 سنة، وإلزام سائقيه باستخراج رخصة قيادة شخصية، واستخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها، كما أن كل محافظة ستخصص لونًا موحدًا لكافة مركبات الـ"توك توك" بها، كما يحظر سيره على الطرق السريعة وبين المحافظات.

وتابع: "ترخيص الـ"توك توك" غير مرتبط فقط بقانون المرور الجديد فقط، حيث أن القوانين المتعلقة بتنظيم سير الـ"توك توك" منها القانون 66 لسنة 1973، الذي تم تطبيقه بدء من أول أغسطس طبقًا لتعديلات 2008، حيث تنص "المادة 5" منه على ترخيص وتوفيق الأوضاع بالنسبة للدرجات النارية ومنها الـ"توك توك".​