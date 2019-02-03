وزير الاقتصاد الألماني: مصر دولة واعدة.. وجامعة العاصمة الإدارية نموذجًا فريدًا

كتب- محمد قاسم:

قال بيتر ألتماير الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إن الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية تعد أول جامعة من نوعها خارج الحدود الألمانية، مما يعد نموذجًا فريدًا جدًا.

وأضاف ألتماير، – في تصريحات عقب وضع حجر أساس الجامعة الألمانية الدولية "جامعة العلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة" اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور اشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية في القاهرة، ومثلي تحالف الجامعات الألمانية وأعضاء في مجلس النواب الألماني–، أن هذا النظام التعليمي يتماشى مع سياسة مصر وما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من توفير تعليم متميز يهدف لاتاحة فرص عمل للشباب، وأنه يجب أن نقوم بدورنا من أجل شباب المنطقة.

وقال إن مصر دولة صاعدة وواعدة ولها أهمية كبرى وشريكة لألمانيا منذ القرن الـ 19 عندما جاء الألمان لمصر للتنقيب عن الآثار، مشيرًا إلى أن هناك مصريين درسوا في جامعات ألمانية تستطيع تحقيق الأهداف المشتركة.

وقال: "أنا أرى أن هذا المكان مناسب جدًا لإنشاء الجامعة، وباسم أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، أرسل إليكم تحياتها، وتمنياتي لكم بالنجاح".

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية GIU AS بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور بيتر ألتماير الوزير الألماني للاقتصاد والطاقة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجورج لوى السفير الألماني بالقاهرة، والدكتور كرستيان مولير نائب السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD) وإيزابيل ميرنج مديرة مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في مصر، وأشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ورؤساء الجامعات الألمانية المؤسسة، وممثلي وزارات الخارجية والتعليم العالي بمصر وألمانيا، ووفد اقتصادي ألماني رفيع المستوى.