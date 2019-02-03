وزير الاقتصاد الألماني يوجه الشكر للمصريين: حضارتكم مصدر إلهام لألمانيا

كتب- محمد قاسم:

وجه بيتر ألتماير الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية الشكر إلى المصريين لما قدمته من حضارة عريقة كانت بمثابة مصدر إلهام لحضارة ألمانيا، مؤكدا أن وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة حدث تاريخي بين مصر وألمانيا.

وقال ألتماير – في تصريحات عقب وضع حجر أساس الجامعة الألمانية الدولية "جامعة العلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة" اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور اشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية في القاهرة، ومثلي تحالف الجامعات الألمانية وأعضاء في مجلس النواب الألماني – إن هناك آلاف الطلاب سيجدون الفرصة الجيدة للتعليم الجيد في الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية، منوها بأن الجامعة ستكون مركزًا للصناعة وتعليم المهارات.

وأضاف: "الجامعات التطبيقية الألمانية منذ 40 عامًا لم تكن تأخذ حقها في التقدير، وحاليًا أصبحت عمودا أساسيا في التعليم العالي في ألمانيا، كما يوجد حاليًا تزاوج بين الجامعات التطبيقية والصناعة والاقتصاد، فأخرج هذا التزاوج طلابا مهاريين في سوق العمل".