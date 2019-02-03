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    وزارة البيئة تطلق حملة شبابية لتنظيف "نهر النيل" السبت المقبل

    09:31 م الأحد 03 فبراير 2019
    وزارة البيئة تطلق حملة شبابية لتنظيف "نهر النيل" السبت المقبل

    الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    تطلق وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، السبت القادم حملة "شباب للنيل" والتي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

    وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه سيتم إطلاق الحملة من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئي Greenish وحملةVery Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات.

    يأتي ذلك في إطار توجه وزارة البيئة لدمج الشباب المصري والمجتمع المدني في فعاليات العمل البيئي من خلال الاعتماد عليهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تطلقها الوزارة بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب، لتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة وتدعيم قطاع البيئة في مصر.

    ياسمين فؤاد وزارة البيئة تنظيف نهر النيل نهر النيل

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