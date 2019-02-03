الخرباوي: الإخوان نصبوا أنفسهم قضاة يحكمون بين الناس بالباطل

كتب- محمد نصار:

قال ثروت الخرباوى، رئيس مجلس الحكماء بحزب المحافظين، إن جماعة الإخوان نصبوا أنفسهم قضاة يحكمون بين الناس بالباطل وفقا لأهوائهم ومصالحهم، فالكذاب لا يستقر على كلمة واحدة.

وأضاف الخرباوي، خلال ندوة نظمها الحزب لمناقشة آليات مواجهة الإرهاب والتطرف، أنهم أرادوا أن يجعلوا "سيد قطب" قديس القديسين وقبل إعدامه طلب منه حمزة البسيوني أن يكتب خطابا للزعيم جمال عبد الناصر لكي يعتذر له ورد عليه قائلًا: "لن أعتذر لهذا الطاغي"، وقال أيضا قبل إعدامه أن دمه سيكون لعنة على "عبد الناصر".

وتابع: "الإخوان يروجون قصصًا وهمية يصدقها أطفالهم نتيجة أنهم علموهم على التفكير الجماعي، فموضع التفكير لا ياتى إلا عندما يكون القلب وحده أو معه شخص آخر يستشيره ويناقشه فكرته وهذا ما أقره القرآن، فكافة قراراتهم تأتي مع كبير الجلسة في نهاية المطاف ولن يأخذ بالتفكيرالجماعى وحجتهم وقتها (إخواننا فوق شايفين اللى أنتوا مش شايفينه)، وهذا يعنى أنه ليس هناك مساواة بين الرؤوس فطريقة تفكيرهم الجماعية فيها اخضاع للعقل وسيطرة فاشية.