محمد صبحي: إسرائيل هي عدونا الأول وستظل (صور)

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

أكد الفنان محمد صبحي، أن إسرائيل عدو مصر والعرب الأولى ولابد أن تكون كذلك، لأنها الخطر الحقيقي بالفعل وهي مهندس الربيع العربي وتم نشر الخريطة الجديدة بتقسيم الدول العربية على الإنترنت، قائلًا: "هرتزل قال خسارة أن ندفع ثمن رصاصة واحدة لقتل عربي علينا أن ندفعهم ليشتروا السلاح بأموالهم ثم يحاربوا بعضهم فيقتلوا بعضهم بأيديهم".

وأضاف صبحي، في اللقاء الفكري بمعرض الكتاب: "يخطط العدو الصهيوني ببراعة ويمتلك القدرة والذكاء، وهو الآن يخطط لأبشع مما نتصوره".

وأكمل: "علينا أن نعلم ذلك ونعلمه للأجيال الجديدة التي لا تعلم أننا خضنا أربعة حروب ضد هذا العدو القاتل".