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    الخرباوي: الإخوان لها أخطاء تاريخية وسياسية وجنائية وتسعى لتبريرها

    08:02 م الأحد 03 فبراير 2019
    الخرباوي: الإخوان لها أخطاء تاريخية وسياسية وجنائية وتسعى لتبريرها

    الخرباوي خلال ندوة بحزب المحافظين

    كتب- محمد نصار:

    قال ثروت الخرباوى، رئيس مجلس الحكماء بحزب المحافظين، إن الأمة العربية عليها أن تتحول إلى أمة عملية وتنظر للأمور بمنظور آخر حتى تخرج من كبوتها.

    وأضاف الخرباوي، خلال ندوة نظمها الحزب لمناقشة آليات مواجهة الإرهاب والتطرف، أنه فيما يخص تجديد الخطاب الديني فهذا مصطلح لم أتفق معه لأننا نحتاج إلى خطاب جديد وليس تجديد القديم، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان لها أخطاء تاريخية وسياسية وجنائية، وتسعى دائما إلى تبرير جرائمها.

    وتابع: "علينا ان نتحرك بأخلاق النبي ونتعايش بهذه الأخلاق لأن لكم فى نبيكم أسوة حسنة، فكتابي (سر المعبد 2) لم أقصد منه التجريح فى الإخوان ولا كشف فضائحهم، وأصفهم بأنهم جماعة تحكم على الناس وتنفذ الاحكام بدون دلائل قتلهم الخاذندار، لأنه كان يحكم على أعضاء الجماعة ولكن قتلهم ليس لأنه قاض وهذا كلامهم، والجماعة الإسلامية طريقتها فاشية.
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    حزب المحافظين ثروت الخرباوى جماعة الإخوان الإرهاب كتاب سر المعبد 2

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