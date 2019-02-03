جمال عبدالرحيم يُعلن الإجراءات المنظمة لانتخابات "الصحفيين"

كتب- مصطفى علي:

كشف جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، التفاصيل والإجراءات المنتظر قيام اللجنة بها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة تم تشكيها برئاسته، وعضوية الخمس أعضاء المكملين مدتهم بمجلس النقابة.

وأوضح "عبدالرحيم"، في تصريحات صحفية، الأحد، أن فتح باب الترشح سيكون يوم 10 فبراير المقبل، ويمتد لمدة 5 أيام حتى يوم 14 فبراير، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة ظهرًا، عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، على أن تعلن الكشوف للمرشحين في اليوم الأخير.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أنه سيتم فتح باب التنازلات والطعون بداية في الفترة من (15-19) فبراير، منذ الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا، عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب، وعضوية المجلس.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، عقد اجتماعه اليوم، لتحديد ميعاد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، بحضور حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، و خالد ميرى، وإبراهيم أبو كيلة وكيلي النقابة، وأيمن عبد المجيد، وعمرو بدر، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، و جمال عبد الرحيم من أعضاء مجلس النقابة.​