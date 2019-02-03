"المركزي": مؤشرات الدين ليست مُزعجة.. وتم تسديد ديون قطر وتركيا

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكدت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، أن مؤشرات الدين ليست مزعجة كما يعتقد البعض، لافتةً في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يظل حجم الدين تحت النظر، موضحة أن حجم الدين الخارجي بلغ نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تضخم ديون الدولة داخليًا وخارجيًا، ما ترتب عليه فوائد ضخمة وتحميل أعباء على كاهل الأجيال القادمة.

وأضافت هلال، أن البنك المركزي عادة لا يستلف لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها فى البنك المركزي، مشيرة إلى وجود 17 مليار دولار ودائع دول عربية بالبنك المركزى، مؤكدة أن ديون قطر وتركيا تم تسديدها بالكامل، وان هناك ودائع للسعودية، والكويت، والإمارات.

وأوضحت نائب محافظ البنك المركزى، أن 75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولى والبنك الإفريقى، قائلة: "الدين ليس قصير الأجل ولا يُقلق، ومصر ملتزمة بسداد أصل الدين وفوائده وفقا لمواعيد مُحددة ولم تُخفق أبدا".

كما أشارت إلى أن هناك قروض ذهبت لمشروعات تنموية، ما يُعتبر استثمار مباشر فى صورة قروض، لافتة إلى أن متوسط سعر الفائدة حوالى 3.4%.

وأضافت: "الرقم كبير بالطبع، ووفقا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط وعضوية البنك المركزى لتحليل الأرقام ووضع سقف للاقتراض الفترة القادمة"، موضحة أن اللجنة على وشك الانتهاء من تقريرها الأول لعرضه على مجلس الوزراء.