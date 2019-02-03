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ننشر اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات

05:59 م الأحد 03 فبراير 2019
ننشر اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات

طلاب الجامعات

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، اللائحة الخاصة بتنظيم التصرفات المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات.

وذكرت الجريدة، أنه تمت الموافقة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار الوزاري رقم 340 بتاريخ 15/1/2017 بتشكيل لجنة عليا لإعداد مسودة كاملة للائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية، وعلى موافقة وزارة المالية بتاريخ 12 يناير 2019.

وجاءت بنود اللائحة كالتالي:

الاتحادات الطلابية اللائحة المالية الجامعات وزارة المالية

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