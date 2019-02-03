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"إسكان النواب" توافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي للصرف الصحي بالمناطق الريفية

05:11 م الأحد 03 فبراير 2019
"إسكان النواب" توافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي للصرف الصحي بالمناطق الريفية

مجلس النواب

القاهرة- أ ش أ:

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، في اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي في إندونيسيا في 13/10/2018.

واستعرضت اللجنة القرار الخاص باتفاقية القرض.. وقال النائب علاء والي: "إن البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية".​

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مجلس النواب لجنة الإسكان والمرافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير

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