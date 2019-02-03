مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه بتحديد موعد لـ25 طلب مناقشة عامة

القاهرة- أ ش أ:

فوض مجلس النواب هيئة مكتبه، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، بتحديد موعد مناقشة لـ25 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات.

وشملت الطلبات، 3 طلبات مقدمة من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع الأراضي التابعة للري وغير المستفاد منها، وسياسة الحكومة بشأن القضاء على محو الأمية، وسياسة الحكومة بشأن سد العجز في عدد المدرسين وحل مشكلة كثافة الطلاب بالفصول.

كما تقدمت النائبة منى منير رزق و19 عضوا بطلبي مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن بناء مجمع خدمات في منطقة أرض اللواء بحي العجوزة، وسياسة الحكومة بشأن إنشاء محطة مترو أنفاق بشارع السودان حي العجوزة.

وتقدم النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضوا بـ4 طلبات عن سياسة الحكومة بشأن صرف الحوافز والمكافآت والبدلات والعلاوات المقررة للمعلمين على أساسي 2019، وسياسة الحكومة بشأن توصيل المرافق للمباني المبنية في محافظة المنيا قبل تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وسياسة الحكومة بشأن مد خطوط التليفونات الأرضية بمحافظة المنيا، وسياسة الحكومة بشأن إدراج محافظة المنيا على الخريطة السياحية وتنمية السياحة بها.

كما تضمنت طلبات المناقشة 3 طلبات تقدم بها النائب ياسين عبد الصبور و20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن صرف تعويضات لسكان منطقة السد العالي وخزان أسوان الذين تم تهجيرهم، وسياسة الحكومة بشأن توزيع أراضي منطقة "فورقندي" على شباب النوبة، وسياسة الحكومة بشأن خطة تنمية الصعيد وخاصة منطقة النوبة.

وتقدم النائب محمد فيصل الشيباني وأكثر من 20 عضواً بطلبي مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن صرف الحوافز والمكافآت والبدلات والعلاوات المقررة للمعلمين على أساسي 2019، وسياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وتقدم النائب عبد الباقي تركيا و19 عضوا بطلبي مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل البقولية، وسياسة الحكومة بشأن رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، بالإضافة إلى طلب مناقشة من النائب طارق فاروق متولي و20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تفادي تكرار حظر تصدير الحاصلات الزراعية.

وتقدمت النائبة غادة صقر و19 عضواً بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الوحدات السكنية في المحافظات، وطلب مقدم من النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي و19 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي المقام عليها مساكن في القري القديمة، كما تقدم النائب عمرو محمد كمال و19 عضوا بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن مشكلة متعهدي جمع القمامة ومطاردة شرطة المرافق والبيئة لهم.

كما تقدم النائب محمد عبد الهادي حبيب و19 عضوا بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الإعلام المسيء للأطباء، كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد وأكثر من 20 عضوا بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إيجاد حلول ابتكارية لحل مشكلات الصناعة المصرية، فضلاعن طلب مقدم من النائب محمد سعد تمراز و20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تدني مرتبات المعلمين والأطباء والصيادلة.

وشملت طلبات المناقشة طلب من النائب حسين غيته و20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تكدس التلاميذ في الفصول، وطلب مناقشة عامة من النائب محمد الغول و20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن مشروع المثلث الذهبي في جنوب مصر.