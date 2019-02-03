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    السكة الحديد تكشف تفاصيل تأخر قطار أسوان- الإسكندرية

    03:29 م الأحد 03 فبراير 2019
    السكة الحديد تكشف تفاصيل تأخر قطار أسوان- الإسكندرية

    قطار

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت هيئة السكة الحديد تأخر قطار رقم 163 ركاب مميز أسوان/ الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، بين محطتي الخطأرة والأعقاب، نتيجة عطل مفاجئ بجرار القطار أدى إلى انبعاث دخان كثيف بالبوجي الخلفي أسفل كابينة للجرار.

    وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد - في بيان اليوم - أنه تم على الفور التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل قبل أن يستأنف القطار رحلته بتأخير 35 دقيقة.

    وأوضح رسلان أن حركة القطارات على الخطوط الطوالي تعمل بصورة طبيعية، معربا عن اعتذار الهيئة لركاب القطار نتيجة التأخير. ​

    قطار لسكة الحديد سوان لإسكندرية

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