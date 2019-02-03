الآثار: لجنة أثرية لمعاينة "مقبرة" أسفل أحد المنازل بمنطقة سن العجوز بالهرم

الجيزة- أ ش أ:

قال الأثري أشرف محيي مدير منطقة آثار الهرم ، إنه تم تشكيل لجنة أثرية من وزارة الآثار لمعاينة المقبرة التي تم التوصل إليها نتيجة الحفر خلسة أسفل أحد المنازل بمنطقة سن العجوز بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة.

وأشار محي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إلى أن اللجنة ستباشر عملها مع معاينة النيابة العامة للموقع ، للتأكد من أثرية المقبرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، موضحا أن الوزارة ستصدر بيانا تفصيليا حول الواقعة بعد انتهاء أعمال المعاينة.

وكانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية قد كشفت اليوم عن وجود حفائر للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بطريقة غير مشروعة قادت إلى الكشف عن "مقبرة أثرية" بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة .​