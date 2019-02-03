رئيس النواب: التعديلات الدستورية في صالح المواطن

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيفسح المجال للجميع لإبداء الرأي بشأن الطلب المقدم لتعديل بعض مواد الدستور، وذلك من داخل المجلس أو خارجة وجميع القوي السياسية والأحزاب، إبان المناقشة باللجنة التشريعية والدستورية.

جاء ذلك فى حديثه للجلسة العامة للبرلمان، بعد إحالته طلب تعديل الدستور من خمس أعضاء المجلس، مستوفي الشروط، وذلك إلى اللجنة العامة لدراسته والتأكد من توافر الشروط وكتابة تقرير بشأنه.

وأضاف عبد العال: "أطمن الجميع أن هذا التعديل إذا ما عرض على المجلس فهو تعديل لصالح المواطن، ولصالح هذا الوطن"، متابعا: "سنراعي في مناقشة التعديل كل المحددات الدستورية والمبادئ العامة الحاكمة لإجراء أي تعديل دستوري وكل المعايير المتعارف عليها فى تعديل الدستور ليطمئن الجميع".

وواصل عبد العال: "البرلمان لا ينتقص من حرية أو ضمانة فى الدستور ولن يتعرض لمبدأ المساواة بين المواطنين، والتعديل ينطلق من مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري".​