"التنبؤ بالفيضان" يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام

كتب- محمد نصار:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، التابع لوزارة الري، خريطة أماكن سقوط الأمطار ومدى كثافتها على مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة من "3 - 5" فبراير الجاري.

وأوضحت خرائط المركز، عدم سقوط أمطار اليوم الأحد، بينما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على الوادي الجديد غدًا الاثنين.

كما أوضحت الخرائط أنه من المتوقع سقوط أمطار على محافظة الوادي الجديد، وتقل شدتها على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد، يوم الثلاثاء.