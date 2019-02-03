​بعد ساعات.. وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد قاسم:

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عصر اليوم الأحد، وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية.

ويشارك في الافتتاح بيتر ألتماير، الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، على أن تبدأ الدراسة بها سبتمبر 2020