مساعد وزير الخارجية السابق: قادرون على تقديم الكثير لأفريقيا خلال رئاستنا للاتحاد

القاهرة- أ ش أ:

أكد مساعد وزير الخارجية السابق السفير حسن هريدي، أن هناك العديد من الملفات والقضايا المهمة، التي يتعين على مصر العمل عليها خلال فترة ‏رئاستها للاتحاد الإفريقي، ألا وهي الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة التي تم تبنيها في مارس ‏‏2017، ودمج المناطق الاقتصادية المختلفة في القارة الإفريقية، وتعزيز الشراكة العربية الإفريقية ‏ومحاولة إيجاد حلول للصراعات المسلحة الدائرة في إفريقيا، إلى جانب العمل على تنفيذ أجندة 2063 ‏التقدمية، المُتفق عليها في إطار الاتحاد الإفريقي.

‏ وأضاف هريدي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن مصر تستطيع أن تلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ هذه ‏الأجندة، مُشيرًا إلى أن "أجندة 2063 التقدمية" هي خطة تم الاتفاق عليها من جانب الاتحاد الأفريقي ‏في إطار إقتصادي إجتماعي يهدف إلى تطوير القارة الأفريقية من خلال مواجهة الإرهاب ومكافحة ‏الفساد، وإعادة تأسيس البنية التحتية في إفريقيا.

وفي إطار ندوة تحت عنوان "مصر والبيت الإفريقي"، عُقدت اليوم السبت، ضمن فعاليات "معرض ‏القاهرة الدولي للكتاب"، في دورته الخمسين، أشار هريدي إلى أن العلاقات المصرية الإفريقية ‏تطورت بشكل ملحوظ منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، مؤكدًا أن ‏مصر أثبتت، عبر سياستها ومواقفها الأخيرة، أنها عادت مرة أخرى إلى إفريقيا، كما كشفت عن ‏إيمانها بفكرة أن الأمن القومي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإفريقي.

وعن العلاقات التاريخية بين مصر وإفريقيا، أشار هريدي إلى أن مصر تنتمي إلى القارة الإفريقية ‏بحكم موقعها في المقام الأول، وبحكم أن مصدر الحياة الرئيسي لمصر ينبع من إفريقيا وهو نهر النيل، ‏مُضيفًا أن القاهرة دعمت جميع حركات التحرير الإفريقية خلال حقبة التحرر الوطني الإفريقي، حيث ‏كانت مصر منارة العلم والحضارة والداعم الرئيسي لحركات التحرر في القارة السمراء.