"موازنة النواب" تناقش حصيلة ضرائب الربع الثاني للعام المالي الحالي.. اليوم
القاهرة- مصراوي:
تناقش لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، اليوم الأحد، حصيلة الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 والمنتهية في 31/12/2018، لمصلحة الضرائب المصرية "دخل - قيمة مضافة"، والضرائب العقارية ومصلحة الجمارك.
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2018.
يحضر الجلسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
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