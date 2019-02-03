"موازنة النواب" تناقش حصيلة ضرائب الربع الثاني للعام المالي الحالي.. اليوم

القاهرة- مصراوي:

تناقش لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، اليوم الأحد، حصيلة الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 والمنتهية في 31/12/2018، لمصلحة الضرائب المصرية "دخل - قيمة مضافة"، والضرائب العقارية ومصلحة الجمارك.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2018.

يحضر الجلسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.