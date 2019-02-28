وكيل "نقل النواب": سائق قطار محطة مصر كان موقوفًا عن العمل بسبب المخدرات​

كتب- محمد قاسم:

كشف محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، عن مفاجأة في التحقيقات الأولية التي أجرتها اللجنة في حادث انفجار جرار قطار محطة مصر.

وأضاف زين في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أنه "اتضح لنا خلال زيارة موقع الحادث اليوم أن سائق قطار محطة مصر كان موقوفاً عن العمل 6 أشهر بسبب تعاطيه المخدرات في التحليل الدوري الذي تجريه الهيئة، وعاد للعمل مرة أخرى".

ولفت إلى أنه "تبين للجنة خطأ أكبر أنه من المفترض أن يخرج السائق ومعه مساعده، وجرار محطة مصر لم يكن به سوى سائق واحد ولايوجد مساعده".

وقال إن اللجنة لاحظت أن العاملين بالأمن والسلامة في الهيئة المنوط بهم حماية الركاب خارج السيطرة ولا يحترمون التعليمات، والجزاءات التي توقع عليهم لاترقى لحجم الجرائم التي تتم.. هذه مأساة".

وأكد أنه لابد من إعادة هيكلة العاملين في السكة الحديد وإجراء جراحة دقيقة لهذا الملف الدقيق، مشيرًا أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة أن الحوادث التي تقع بالقطارات نتيجة لخطأ بشري.

كان جرار اصطدم أمس الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة في حادث أسفر عن مقتل عن 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة. وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من مطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر بسبب الاهمال وسوء الصيانة. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

وقتل 29 شخصا وأصيب 61 آخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.

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