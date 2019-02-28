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    طلاب الجامعة الأمريكية يؤدون صلاة الغائب على ضحايا حادث محطة مصر

    08:39 م الخميس 28 فبراير 2019
    طلاب الجامعة الأمريكية يؤدون صلاة الغائب على ضحايا حادث محطة مصر

    طلاب الجامعة الأمريكية يؤدون صلاة الغائب

    كتب- محمد قاسم:

    أدى طلاب الجامعة الأمريكية بالحرم الجامعي بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث انفجار جرار محطة مصر.

    كان جرار اصطدم أمس الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة في حادث أسفر عن مقتل عن 21 شخصا وإصابة 43 آخرين.

    وقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة. وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من مطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.

    يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر بسبب الاهمال وسوء الصيانة. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

    وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

    وقتل 29 شخصا وأصيب 61 آخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.

    الجامعة الأمريكية حادث محطة مصر السكك الحديدية صلاة الغائب

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