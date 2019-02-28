حادث القطار| رئيس السكة الحديد يشكو ضعف الإمكانيات.. والنواب: "ما طلبتش ليه؟!"

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

اشتكى رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندس أشرف رسلان، لوفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، من قلة الموارد المالية التي توفرها الدولة لتطوير مرفق السكة الحديد، وهو ما أثار غضب الوفد الذي رد بكل حزم على هذه المطالبات.

جاء ذلك خلال جولة وفد لجنة النقل بالبرلمان لموقع حادث قطار محطة مصر وورش "أبي غاطس" المجاورة للمحطة برمسيس، والتي شهدت انطلاق الجرار الذي تسبب في الحادث أمس الأربعاء.

ورد النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مطالبات رئيس الهيئة، بقوله: "يا جماعة قلنا كذا مرة لو عايزين فلوس قولوا لنا، وإحنا مش بنأخر عليكم حاجة"، متسائلًا: "أنتوا عمركم طلبتوا فلوس من البرلمان ورفض؟".

ليعيد "رسلان"، حديثه مرة أخرى، قائلًا: "إحنا قلنا الحل هو توفير فلوس للتطوير". وتساءل رئيس اللجنة البرلمانية: "في حاجة كانت تقدر توقف القطار من هنا لحد هناك؟".

وأجاب المهندس سامي عفيفي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة بهيئة سكك حديد مصر: "لا مفيش حاجة حضرتك لأنه كان مسرب يعني مكنش رابط، وكان فاتح السرعات على الآخر"

وعقب النائب وحيد قرقر عضو، ليسأل قيادات الهيئة: "يعني مفيش حاجة تيكنل- إلكترونية- زي اللى في كل الدول". ليرد عليه نائب رئيس الهيئة لشئون الصيانة، قائلًا: "ده وضع طبيعي"، فقاطعه رئيس اللجنة البرلمانية بقوله: "ركز معايا هنا، في وسائل أخرى نحن نستطيع إننا نوقف القطار أوتوماتك بدل التحكم الذاتي".

ليرد عليه نائب رئيس الهيئة: "لا مكنش ممكن، بس كان ممكن من البرج بقى".

وقال النائب وحيد قرقر: "البرج كان هيدخل قطار تاني لولا سمع الناس بتقول حاسب".

وتابع قرقر: "الحادث تسبب فيه عنصر بشري وهو ما لا نريد تكراره في المستقبل، وهذا وارد أن يتكرر والأساس، قلنا من قبل لابد من وجود سائقين في جرارات الورش أو في الطوالى، مينفعش قطار بعد كده يطلع من المحطة إلا لما يكون فيه اتنين سائقين زي زمان".