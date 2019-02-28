"الطيران المدني" تُنهي استعداداتها لاستضافة ملتقى مديري مطارات أفريقيا

كتب - طه عبيد:

أنهت وزارة الطيران المدني، استعداداتها لاستضافة مؤتمر المجلس العالمي للمطارات "ACI Africa 2019"، والذي تنظمه الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في دورته الـ 61 فى الفترة من 4 إلى 10 مارس القادم، بحضور ما يقرب من 400 عضو من ممثلي المطارات في قارة أفريقيا، وممثلي المنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وممثلي المجلس الدولي للمطارات( ACI).

ودعا الفريق يونس المصري، وزير الطيران، شركات وهيئات الوزارة للدفع بأعداد إضافية من فرق العمل وزيادة المعدات الأرضية وتسهيل الخدمات اللوجستية اللازمة بمطاري القاهرة والأقصر للتعامل مع كثافة التشغيل خلال هذه الفترة، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة في الحدث من خلال كاونترات خاصة بهم، بالإضافة إلى وضع شعار المؤتمر في مطاري القاهرة والأقصر.

وصرح الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن استضافة مصر لهذا الحدث الهام يؤكد دورها الريادي داخل القارة السمراء، واختيار مدينة الأقصر لانعقاد المؤتمر جاء تتويجا للمكانة الحضارية والأثرية التي تتمتع بها المدينة.

وأشار إلى فوز مطار الأقصر العام الماضي بالمركز الأول في تطبيق قواعد السلامة الجوية على مستوى قارة أفريقيا في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمجلس العالمي للمطارات، بالإضافة لامتلاك محافظة الأقصر المقومات السياحية من فنادق وقاعات مؤتمرات ومزارات التي ستساهم في نجاح هذا الحدث.

يذكر أن مصر عضو رئيسي وفاعل بمنظمة المجلس الدولي للمطارات، ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ويعد المؤتمر، فرصة جيدة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات العالمية والأفكار الجديدة لتنمية المعاملات التجارية داخل المطارات بالإضافة إلى الوقوف على ماتم تطبيقه من توصيات آخر مؤتمر عقد في القاهرة عام ٢٠١٦.