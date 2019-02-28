الأوقاف: نشر خطبة الجمعة المقبلة "البناء الاقتصادي" بعدة لغات

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف نشر خطبة الجمعة المقبلة بعنوان (البناء الاقتصادي السديد وأثره في استقرار المجتمع) باللغات الألمانية والفرنسية والسواحلية والهوسا والروسية والأسبانية والإنجليزية واليونانية.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لترجمة خطب الجمعة أسبوعيا بعدة لغات، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف البيان أن الأستاذ الدكتور محمد الفخراني ترجم خطبة الجمعة المقبلة إلى اللغة الألمانية، وترجمها إلى اللغة الفرنسية الدكتور كمال محمود على جاد الله وترجمها إلى اللغة السواحيلية الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم الأعصر، وترجمها إلى لغة الهوسا الأستاذ الدكتور صالح كورا، وإلى اللغة الإنجليزية الدكتور محمد علي.