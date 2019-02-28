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    الجريدة الرسمية تنشر قرارات الحكومة بشأن ملكية عدد من الأراضي- صور

    06:14 م الخميس 28 فبراير 2019
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    كتبت- ياسمين محمد:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 الصادر بتاريخ اليوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019، قرارات مجلس الوزراء بشأن التالي:

    - قرار رقم 342 لسنة 2019، باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أراض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة 2، بزمام مدينة المنصورة، مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

    - قرار رقم 344 لسنة 2019، باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أراض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، بزمام قرية دندبط، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من أعمل المنفعة العامة.

    - قرار رقم 345 لسنة 2019، باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة بطرة الثانوي التجارية بزمام قرية بطرة، مركز طلخا بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

    - قرار رقم 346 لسنة 2019، باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أراض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة البلينا الابتدائية بناحية البلينا، بمحافظة سوهاج، من أعمال المنفعة العامة.

    مصطفى مدبولي الحكومة مجلس الوزراء ملكية الأراضي

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