السبت.. التعليم تعلن أحدث تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة

كتبت-ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم، السبت المقبل، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن مواعيد اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة.

ويعلن الدكتور محمد عمر، نائب ويزر التربية والتعليم لشؤون المعلمين، المواعيد المقررة لبدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 7 فبراير الماضي، عن مسابقة للتعاقد المؤقت مع المعلمين، لمدة ثلاثة أشهر، لسد العجز في التخصصات المختلفة.