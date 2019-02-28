"كان غشيم".. رئيس السكة الحديد يُحمل سائق القطار مسئولية حادث محطة مصر

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن علاء فتحي سائق جرار القطار الذي انفجر في محطة مصر يتحمل المسوؤلية عن الحادث.

وأضاف رسلان في حديثه مع وفد لجنة النقل خلال زيارة ميدانية لمحطة مصر، أن "خط سير السائق كان خطئاً وتسبب في الاصطدام مع القطار الآخر، وقرر النزول من الجرار لمعاتبة السائق الآخر وترك (التعشيق) على سرعة ٨ وعجل الجرار ظلت دائرة إلا أن التصاق القطار الآخر به منع حركته في البداية قبل أن ينطلق بمجرد فك حالة الاشتباك بينهم".

ولفت رسلان إلى أن "جرار القطار بمجرد انطلاقه قطع المسافة للمحطة في دقيقة، والغريب أن تحرك الجرار بهذا الشكل أمر نادر للغاية، إلا أن السائق كان غشيم".

وأوضح أن منظومة السكك الحديد تحتاج لتحويلها للنظام الكهربائي بالكامل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وانفعل رسلان ردًا على تساؤلات أعضاء الوفد البرلماني: "منظومة 9 آلاف كيلو متر وصلت لمرحلة لا يمكن تخيلها، فالسكك الحديدية بقالها 40 عامًا في مصيبة ومحدش قرب منها"، منوها أن مطالب الهيئة السكك الحديد من البرلمان هي زيادة الاعتمادات المالية لها، وضرورة وجود عمالة فنية كافية، وسيتم تقديم مذكرة بهذه المطالب للبرلمان.

كان جرار اصطدم أمس الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة في حادث أسفر عن مقتل عن 21 شخصا وإصابة 43 آخرين.



وقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة. وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من مطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.



يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر بسبب الاهمال وسوء الصيانة. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.



وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.



وقتل 29 شخصا وأصيب 61 آخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.