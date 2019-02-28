رئيس "نقل النواب": الدولة تعاملت بحرفية في حادث "محطة مصر"
كتب - أحمد علي:
قال هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إنه رغم الفاجعة الكبيرة التي ظهرت في حادثة جرار قطار محطة مصر، إلا أن الدولة تعاملت بحرفية مع الحادثة.
وأضاف عبد الواحد -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر هيئة السكك الحديدية اليوم الخميس، بعد جولة تفقدية لوفد برلماني لموقع الحادث- أن اللجنة تكثف اجتماعاتها للإسراع بجهود حل المشكلات التي تواجه قطاع النقل.
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة معاقبة المقصرين، وقال: "كان هناك سرعة شعور بالمسئولية السياسية لوزير النقل هشام عرفات الذي قدم استقالته وكذلك قرار قبول رئيس الوزراء الاستقالة.
-
212
-
192
-
173
-
124
-
122
-
86
-
86
-
82
-
82
-
70