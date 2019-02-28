  • عاجل:أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الجمعة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    رئيس "نقل النواب": الدولة تعاملت بحرفية في حادث "محطة مصر"

    03:55 م الخميس 28 فبراير 2019
    رئيس "نقل النواب": الدولة تعاملت بحرفية في حادث "محطة مصر"

    النائب هشام عبدالواحد

    كتب - أحمد علي:

    قال هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إنه رغم الفاجعة الكبيرة التي ظهرت في حادثة جرار قطار محطة مصر، إلا أن الدولة تعاملت بحرفية مع الحادثة.

    وأضاف عبد الواحد -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر هيئة السكك الحديدية اليوم الخميس، بعد جولة تفقدية لوفد برلماني لموقع الحادث- أن اللجنة تكثف اجتماعاتها للإسراع بجهود حل المشكلات التي تواجه قطاع النقل.

    ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة معاقبة المقصرين، وقال: "كان هناك سرعة شعور بالمسئولية السياسية لوزير النقل هشام عرفات الذي قدم استقالته وكذلك قرار قبول رئيس الوزراء الاستقالة. ​

    هشام عبدالواحد لجنة النقل حادث محطة مصر مجلس النواب

    الخبر التالى:

    "الأعلى للثقافة": ندوة لإنشاء لغة تواصل بين ذوي الاحتياجات الخاصة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان