مؤسسة أبو العينين تدعو مواطني الجيزة للاستفادة من مبادرة الرئيس "100 مليون صحة"

القاهرة- مصراوي:

تبدأ غدًا الجمعة، المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" للاطمئنان على صحة المواطنين والقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، لمدة شهرين في 7 محافظات هي الجيزة والوادي الجديد والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.

ودعت مؤسسة أبو العنين الخيرية، مواطني الجيزة للاستفادة من هذه المبادرة التي تعد أكبر مبادرة طبية في تاريخ مصر للاطمئنان على صحتهم وصحة أسرتهم، مؤكدة أن الكشف والتحليل والعلاج مجانا وعلى نفقة الدولة ومن خلال أطقم وزارة الصحة المتخصصة والمدربة.

وأكدت المؤسسة، أنها تبذل قصارى جهودها لدعم المبادرة الرئاسية غير المسبوقة، من خلال المشاركة في جهود توعية المواطنين للحضور لمقرات المبادرة للكشف والتحليل والتعريف بأماكن المقرات بقسم الجيزة.

وأضافت المؤسسة، أنها ستوفر وسائل الانتقال والكراسي المتحركة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل حضورهم إلى هذه الأماكن مع تواجد فرق متكاملة من العاملين بالمؤسسة وتخصيص خط ساخن لتقديم أي مساعدة لمن يحتاجها للوصول لهذه المقرات.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق في أول أكتوبر الماضي مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتقديم العلاج المجاني على نفقة الدولة.