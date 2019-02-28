محافظ القاهرة: حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة بالشوارع

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لفرض الانضباط بالشارع والتركيز على رفع كافة السيارات المتروكة والمتهالكة والمهملة بالشوارع تجنبًا لاستخدامها في أية أعمال تخريبية، وتسليمها للمرور في حالة وجود لوحات معدنية عليها أو التحفظ عليها بمخازن الأحياء في حالة عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية وعدم تسليمها لمالكيها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية وسداد الغرامات المقررة والتعهد بعدم تركها في الشارع مرة أخرى.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الخميس، إن الحملات أسفرت على مدار 3 أيام وحتى أمس الأربعاء، بأحياء (النزهة - المطرية - المرج - السلام أول - البساتين - شبرا - السيدة زينب - الخليفة) عن رفع أكثر من 13 سيارة متروكة بماركات مختلفة تم رفعها بمعرفة أوناش المرور وإيداعها بمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء المعنية.

وقال اللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق، إن الحملات بالمناطق الأربع بالقاهرة أسفرت عن تحرير 102 محاضر إشغال طريق و400 إزالة إدارية و37 محضر إدارة بدون ترخيص و25 محضر تلوث بيئي ومصادرة 5 توك توك وتحرير 42 محضر بائع متجول مع رفع 7 عربات يد لبيع الخضار وإزالة 5 لافتات إعلانية مخالفة و4 فاترينة لبيع مأكولات و6 عربات فول.

كما شملت الحملة أيضًا تنفيذ 8 قرارات غلق إداري، حيث تم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة بفرض الانضباط بالشارع والتواجد الأمني والنظام ورفع كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة جميع التعديات ومواجهة جميع المظاهر السلبية بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة ككل بالتنسيق مع أجهزة الأحياء، والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء وتطهير الأرصفة للمارة وفتح الشوارع المغلقة وتسيير الحركة المرورية بالمحاور والميادين.