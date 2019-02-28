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    عضو "نقل النواب": رغم الفاجعة نقطة بيضاء في حادث محطة مصر

    02:22 م الخميس 28 فبراير 2019
    عضو "نقل النواب": رغم الفاجعة نقطة بيضاء في حادث محطة مصر

    النائب هشام عبدالواحد

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إنه رغم الفاجعة الكبيرة والنقاط السوداء، التي ظهرت في حادث محطة مصر، إلا أن هناك نقطة بيضاء ظهرت خلال الحادث.

    وأضاف خلال مؤتمر صحفي، بمقر هيئة السكك الحديدية، على هامش تفقد وفد برلماني لموقع الحادث، الخميس، أن النقطة البيضاء تتمثل في تعامل الدولة باحترافية مع الحادث، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة معاقبة المقصرين، فضلا عن سرعة الشعور بالمسئولية السياسية للوزير وتقديم استقالته وكذلك القرار الجرئ بقبول رئيس الوزراء للاستقالة.

    وأوضح عبدالواحد، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين التغلب على جميع المشكلات التي تواجه الهيئة قائلا: "التطوير لم يبدأ الآن ولكنه بدأ منذ فترة".

    هشام عبدالواحد لجنة النقل مجلس النواب حادث محطة مصر

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