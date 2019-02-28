وزيرة الصحة: 10 مصابين من حادث "محطة مصر" في حالة حرجة

كتب - أحمد جمعة ويوسف عفيفي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 10 مصابين من حادث محطة مصر، الذي وقع أمس الأربعاء، في حالة حرجة.

كان جرار اصطدم أمس الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة في حادث أسفر عن مقتل عن 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال تفقدها مستشفى دار الشفاء، اليوم، أن عددًا من المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات، وتتبقى 26 حالة موزعة على مستشفيات دار الشفا، ومعهد ناصر، الحلمية العسكري، والقبطى، والدمرداش.

وقالت إن الإصابات متوسطة، فيما عدا 10 مصابين بحالة خطرة، منهم 6 حالات شديدة الخطورة، مؤكدة على توفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين.

ولفتت إلى أن فرق الدعم النفسي تقوم بعملها منذ الساعات الأولى من وقوع الحادث، لافتة إلى أن أهالى المصابين اشادوا بالخدمات الطبية والنفسية المقدمة سواء للمصابين أو ذويهم، حيث يوجد عدد من الأهالي والمصابين لديهم صدمة عصبية جراء ما شاهدوه خلال الحادث الأليم.