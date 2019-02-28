وزيرة الصحة: ارتفاع وفيات حادث "محطة مصر" لـ 22 شخصًا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن حالتين من مصابي حادث "محطة مصر"، توفيا صباح اليوم الأربعاء، من ضمنهما سائق بهيئة الإسعاف المصرية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 22 مواطنًا، مشيرة إلى أن جميع الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

جاء ذلك خلال تفقدها صباح اليوم، الحالة الصحية لمصابي حادث قطار محطة مصر بمستشفى دار الشفاء؛ للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

وكشفت وزيرة الصحة عن تخصيص الخط الساخن "137" لتلقي استفسارات المواطنين عن أسماء وأماكن المصابين، كما تم إتاحة كشف بأسماء المصابين بالمستشفيات المحتجزين بها لتعرف ذويهم عليهم.

كما أكدت على التنسيق الكامل مع الجامعات ومستشفيات القوات المسلحة، لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.