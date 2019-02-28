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    أول استجواب برلماني للحكومة بعد حادث محطة مصر

    01:59 م الخميس 28 فبراير 2019
    أول استجواب برلماني للحكومة بعد حادث محطة مصر

    النائب عبدالحميد كمال

    كتب- أحمد علي:

    تقدم النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، بأول استجواب ضد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ بعد 28 ساعة من وقوع حادثة محطة مصر، التي أسفرت عن وقوع 20 شهيدًا ونحو 43 مصابًا.

    وتناول الاستجواب العديد من الاتهامات المدعومة بالتقارير الرقابية الحكومية، وما وصفه النائب بخداع الوزير المستقيل الدكتور هشام عرفات للشعب المصري ولمجلس النواب، بشأن خسائر مترو الأنفاق بخلاف الحقيقة، على حد وصف النائب.

    وطالب النائب في استجوابه بتحديد موعد عاجل لمناقشة الطلب، الذي يقع في 25 صفحة، بالإضافة لـ10 مستندات، تتضمن -ما وصفه- بالفساد المزمن في هيئة السكة الحديد منذ سنوات طويلة.


    وفيما يلي نص طلب الاستجواب.

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    عبدالحميد كمال حزب التجمع مصطفى مدبولي حادث محطة مصر

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