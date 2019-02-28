الصحة: خط ساخن "137" للاستفسار عن مصابي "محطة مصر"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، تخصيص خط ساخن رقم 137؛ للاستفسار عن المصابين في حادث قطار محطة مصر.

كان جرار اصطدم أمس الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة في حادث أسفر عن مقتل عن 21 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إن وزيرة الصحة أصدرت توجيهات لاستقبال أي اتصالات من المواطنين للاستفسار عن المفقودين والمصابين في حادث قطار محطة مصر.

كانت وزارة الصحة أعلنت وجود جثامين مجهولة الهوية ضمن ضحايا حادث محطة مصر.