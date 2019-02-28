مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بالمرج

كتب- سامح غيث:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بمنطقة المرج.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بتغيب "يس.ك"، مقيم بمحافظة الشرقية، وله محل إقامة آخر بمنطقة النهضة بالسلام، وقال أحد أقاربه، إن أسرته تلقت اتصال هاتفي من مجهول طالبهم بدفع مبلغ مالي "فدية"، وفي وقت لاحق عثر الأهالي على جثته داخل شقة مغلقة في عقار بمنطقة المرج.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على مالك العقار والسكان لاستجوابهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.