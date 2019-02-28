  • عاجل:وزيرة الصحة: ارتفاع وفيات حادث "محطة مصر" لـ 22 شخصًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بالمرج

    01:29 م الخميس 28 فبراير 2019
    مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بالمرج

    ارشيفية

    كتب- سامح غيث:

    تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بمنطقة المرج.

    كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بتغيب "يس.ك"، مقيم بمحافظة الشرقية، وله محل إقامة آخر بمنطقة النهضة بالسلام، وقال أحد أقاربه، إن أسرته تلقت اتصال هاتفي من مجهول طالبهم بدفع مبلغ مالي "فدية"، وفي وقت لاحق عثر الأهالي على جثته داخل شقة مغلقة في عقار بمنطقة المرج.

    تم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على مالك العقار والسكان لاستجوابهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    جثة المرج مباحث القاهرة طلب فدية

    الخبر التالى:

    برلماني: هشام عرفات أفضل من تولى وزارة النقل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان